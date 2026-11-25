Ödemiş'te 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Niyazi Saygılı askeri törenle toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Niyazi Saygılı, askeri törenle toprağa verildi. Gereli Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Saygılı'nın naaşı mahalle mezarlığına götürüldü.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Niyazi Saygılı, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.
Saygılı'nın cenazesi öğle namazının ardından Gereli Mahallesi'ndeki Gereli Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Saygılı'nın naaşı askeri törenle mahalle mezarlığına götürüldü. Saygılı, dualar eşliğinde toprağa verildi.
Cenaze törenine Saygılı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ödemiş Şubesi Başkanı Selahattin Aktaşoğlu, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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