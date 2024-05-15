İzmir'in Ödemiş ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Ortaköy Mahallesindeki ağaçlık alanda duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri, yangını söndürdü.
Ortaköy Mahalle Muhtarı Abdullah Gümüş, yangının alandaki elektrik trafo direğinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını belirterek, "Yangında yaklaşık 1,5 dekarlık alan ve alandaki traktör römorku zarar gördü." dedi.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?