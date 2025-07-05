Ödemiş\'te Arazi Anlaşmazlığı: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazeleri defnedildi.

Hacıhasan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan komşuları tarafından öldürülen Latif Dinç (54), Mehmet Dinç (52) ve İbrahim Dinç'in (49) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Ödemiş'teki Hamdibey Camisi'ne getirildi.

Burada üç kardeşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Olcay Dinç taziyeleri kabul etti.

Üç kardeşin naaşları, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olay

Dün, Metin U. (73), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşler Latif Dinç (54), Mehmet Dinç (52) ve İbrahim Dinç (49) ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda av tüfeğiyle ateş ederek 3 kardeşi öldürmüştü. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.