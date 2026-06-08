Ödemiş\'te Bilgisayar Laboratuvarı Açıldı

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, bağışlanan 30 bilgisayarla oluşturulan laboratuvar törenle hizmete açıldı.

Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada, ilçedeki okulların donanım eksikliklerini gidermeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, meslek lisesinin bilgisayar altyapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan, daha önce Bademli Fidancılık Tarımsal ve Kalkınma Kooperatifinin 10 bilgisayar desteğinde bulunduğunu, Ödemiş Ticaret Borsasının bağışıyla birlikte hedeflenen 50 bilgisayardan 30'unun temin edildiğini ifade etti.

Ödemiş Ticaret Borsası Başkanı Latif Aka da teknolojinin önemine dikkati çekerek, eğitime destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.