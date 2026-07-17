Ödemiş\'te Çiftlikte Yangın

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karadoğan Mahallesi'nde Hüseyin B.'ye ait besi çiftliğinin saman deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayda depodaki çok sayıda saman balyası yandı, bir traktör ise kullanılmaz hale geldi.