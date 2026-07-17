Ödemiş'te Çiftlikte Yangın - Son Dakika
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Ödemiş'te Çiftlikte Yangın

Ödemiş\'te Çiftlikte Yangın
17.07.2026 09:46
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki besi çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karadoğan Mahallesi'nde Hüseyin B.'ye ait besi çiftliğinin saman deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayda depodaki çok sayıda saman balyası yandı, bir traktör ise kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ödemiş, Güncel, Yaşam, İzmir, Olay, Son Dakika

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