Ödemiş'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Ödemiş'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçede çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki bazı bahçelere ve bir eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi ve birçok zeytin ve incir ağacı zarar gördü.

19.06.2024 00:25
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçede çıkan yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Birgi Mahallesi İrimağzı mevkisindeki zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın, çevredeki bazı bahçelere ve bir eve sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, çok sayıda zeytin ve incir ağacı zarar gördü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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