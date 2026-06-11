Ödemiş\'te El Emeği Sergisi Açıldı

Özen Özlem Fidan:

güzel bir girişim ama bu tür sergiler ne kadar ziyaretçi çekiyo gerçekten merak ettim çünkü çoğu insan bunları görmek için vakit bulamıyo gibi geliyo bana yani projeyi desteklemek lazım ama ziyaretçi sayısından emin değilim dürüst söylemek gerekirse