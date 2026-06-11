Ödemiş'te El Emeği Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Ödemiş'te El Emeği Sergisi Açıldı

Ödemiş\'te El Emeği Sergisi Açıldı
11.06.2026 16:50
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Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen sergide, kursiyerlerin el sanatları eserleri sergilendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Zamanı Durduran El Emeği" adlı yıl sonu sergisi açıldı.

Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi'nde, kursiyerlerin dönem boyunca hazırladığı el sanatları çalışmaları beğeniye sunuldu.

Serginin açılışı, protokol üyeleri tarafından kurdelenin kesilmesiyle gerçekleştirildi.

Açılışın ardından stantları gezen davetliler, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu, sergide farklı kurslarda eğitim alan kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığını söyledi.

Ödemiş Halk Eğitim Merkezi Taner Tokalı ise merkez bünyesinde meslek edindirme ve el sanatları alanlarında çok sayıda kurs açıldığını belirtti.

Sergini açılışına Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut ve kursiyerler ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ödemiş'te El Emeği Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bahattin Bilgwn Bahattin Bilgwn:
    iyi bir etkinlik ama avrupada bu tür merkezler daha fazla fonlanıyo herhalde yani burada destek var da 0 0 Yanıtla
  • Özhan C Özhan C:
    hep sözler hep sergiler de insanın maaşına zam gelmiyo ya 0 0 Yanıtla
  • Özen Özlem Fidan Özen Özlem Fidan:
    güzel bir girişim ama bu tür sergiler ne kadar ziyaretçi çekiyo gerçekten merak ettim çünkü çoğu insan bunları görmek için vakit bulamıyo gibi geliyo bana yani projeyi desteklemek lazım ama ziyaretçi sayısından emin değilim dürüst söylemek gerekirse 0 0 Yanıtla
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