Ödemiş\'te Heyelan: Yol Kapandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Bir süredir etkili olan yağmurun ardından Gölcük-Subatan mahalleleri arasındaki yolda toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
