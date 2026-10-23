Milli futbolcu Arda Güler uçakta tıraş oldu, sosyal medya ikiye bölündü

Milli futbolcu Arda Güler uçakta tıraş oldu, sosyal medya ikiye bölündüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sosyal medya, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in uçakta tıraş olurken görüntülendiği anları tartışıyor. Bazı kullanıcılar davranışı "güç zehirlenmesi" diye eleştirirken, sorun görmeyenler genç oyuncunun tavrının abartıldığını savundu.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez saha içindeki performansıyla değil, uçakta tıraş olduğu görüntülerle dikkat çekti. Genç yıldızın uçakta tıraş olması, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
BAZILARI "GÜÇ ZEHİRLENMESİ" OLARAK YORUMLADI
Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntülere bazı sosyal medya kullanıcılarından eleştiri geldi. Genç futbolcunun bu davranışını uygun bulmayan kullanıcılar, görüntüleri "güç zehirlenmesi" olarak değerlendirdi.
BAZILARI İSE NORMAL BULDU
Görüntülere yönelik eleştirilere katılmayan kullanıcılar da oldu. Arda Güler'in uçakta tıraş olmasında herhangi bir sorun görmeyenler, genç futbolcunun davranışının abartıldığını savundu. Böylece milli yıldızın uçaktaki görüntüleri, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıktığı bir tartışmaya dönüştü.
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