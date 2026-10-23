Milli futbolcu Arda Güler uçakta tıraş oldu, sosyal medya ikiye bölündü - Son Dakika
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Milli futbolcu Arda Güler uçakta tıraş oldu, sosyal medya ikiye bölündü

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Sosyal medya, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in uçakta tıraş olurken görüntülendiği anları tartışıyor. Bazı kullanıcılar davranışı "güç zehirlenmesi" diye eleştirirken, sorun görmeyenler genç oyuncunun tavrının abartıldığını savundu.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez saha içindeki performansıyla değil, uçakta tıraş olduğu görüntülerle dikkat çekti. Genç yıldızın uçakta tıraş olması, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

BAZILARI "GÜÇ ZEHİRLENMESİ" OLARAK YORUMLADI

Arda Güler'in uçakta tıraş olduğu görüntülere bazı sosyal medya kullanıcılarından eleştiri geldi. Genç futbolcunun bu davranışını uygun bulmayan kullanıcılar, görüntüleri "güç zehirlenmesi" olarak değerlendirdi.

BAZILARI İSE NORMAL BULDU

Görüntülere yönelik eleştirilere katılmayan kullanıcılar da oldu. Arda Güler'in uçakta tıraş olmasında herhangi bir sorun görmeyenler, genç futbolcunun davranışının abartıldığını savundu. Böylece milli yıldızın uçaktaki görüntüleri, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıktığı bir tartışmaya dönüştü.

Milli futbolcu Arda Güler uçakta tıraş oldu, sosyal medya ikiye bölündü
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Real MadridArda GülerSporSon Dakika

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    Yorumlar (4)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    BAZILARI jetlerde aganigi naganigi yapmış ama hala bazı körler adamları aklamaya çalışıyor. bu çocuk sadece edebiyle traş olmuş, bu mu sorun şimdi 2 0 Yanıtla
  • can.gokdogan can.gokdogan:
    Uçak özel.Normal sefer değilki,istediğini yapar,kimseyi ilgilendirmez. 1 0 Yanıtla
  • Erman Yurdakul Erman Yurdakul:
    cocugu rahat birakin 1 0 Yanıtla
  • Ali şahdan Ungan Ali şahdan Ungan:
    İsterse etek tıraşı yaptırır kimene 0 0 Yanıtla
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