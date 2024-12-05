Ödemiş\'te Kaçak Kazı Operasyonu: Tarihi Eserler Ele Geçirildi

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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir bahçede yapılan kaçak kazıda bulunan tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'ndeki Kaçakcılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri; Ödemiş ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Kazının yapıldığı Balanbanlı mevkiindeki bir bahçeye yapılan baskında, Bizans dönemine ait üzerinde haç işareti olan kilise levhası olarak değerlendirilen bir obje, üzerinde Yunanca yazılılar bulunan yazıt ve bitkisel motifli mezar taşı parçaları ele geçirildi. Şüpheliler M.S., L.C. ve M.N. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler serbest bırakıldı.