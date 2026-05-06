Ödemiş'te Kamyon Şarampole Devrildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Dereuzunyer Mahallesi'ndeki orman kesim alanı mevkisinde, İsmail A. (46) idaresindeki 42 GM 500 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü İsmail A, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
