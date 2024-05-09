İzmir\'de lise öğrencileri sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek için tiyatro oyunu sahneledi

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde lise öğrencileri sağlıklı beslenmeye dikkati çekmek için tiyatro oyunu sahneledi.

Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Ne Yediğini Oku" adlı AB projesi kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik "İlkokul Öğrencileri Etiket Okumayı Öğreniyor" tiyatro oyunu hazırladı.

Belediye kültür merkezinde sahnelenen oyunda ambalajlı gıdalar tüketilmeden önce gıdanın içeriğinin okunmasının önemi ve gıdalardaki zararlı içerikler anlatıldı.

Projede yer alan öğretmen Zeynep Çakı, proje ile çocuk ve gençlerde gıda okuryazarlığını geliştirmeyi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Tiyatroyu izleyen ilkokul öğrencisi Alp Gürlek de oyun sayesinde zararlı katkı maddeler hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade etti.