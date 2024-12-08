İzmir'in Ödemiş ilçesinde devrilen maden kamyonunun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Emirli Mahallesi'ndeki bir maden işletmesinde çalışan Mücahit Duranoğlu (28) yönetimindeki maden kamyonu, maden sahası dışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Sürücü Duranoğlu, kamyonun altında kalarak ağır yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Duranoğlu, hastanede yaşamını yitirdi.
Duranoğlu'nun cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Maden Kamyonu Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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