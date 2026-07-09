İzmir'in Ödemiş ilçesinde minibüsün ağaca çarpması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kantaş (29) yönetimindeki 35 BVE 522 minibüs Subatan mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü ile ve araçtaki Onur Kantaş (16) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Minibüs Ağaca Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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