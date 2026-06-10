İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden Gölcük Mahallesi yönüne ilerleyen Cüneyt Özol (33) yönetimindeki 35 DAM 864 plakalı motosiklet yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Özol yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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