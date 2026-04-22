Ödemiş\'te Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Bozdağ Caddesi'nde Mustafa K'nin (24) kullandığı 35 CEH 621 plakalı motosiklet ile Görkem T. (21) idaresindeki 35 AEE 265 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada Görkem T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sefa K. (20) ve diğer motosikletteki yolcu Makbule K. (21) yaralandı.

Yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.