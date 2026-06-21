İzmir'in Ödemiş ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Akıncılar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde Mert B. idaresindeki 35 CAF 823 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Y'ye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ve yaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Motosiklet Yayaya Çarptı - Son Dakika
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