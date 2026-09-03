Ödemiş'te otomobil kazasında Recep Bardak, hastanede 5 gün sonra hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 30 Ağustos'ta meydana gelen otomobil devrilme kazasında yaralanan Recep Bardak (27), tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde 5 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer iki kişi taburcu edilirken, Bardak'ın ölümüyle kazadaki can kaybı sayısı 1 oldu.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kişi, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede öldü.
Ovakent Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta yaşanan kazada yaralanan Recep Bardak (27) Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini yitirdi.
Kazada yaralanan diğer 2 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.
Yanıkkır mevkisinde Emre A'nın (27) kullandığı 35 CZH 146 plakalı otomobil 30 Ağustos'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti. Kazada, sürücüyle otomobilde bulunan Aşkın B. (29) ve Recep Bardak (27) yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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