Ödemiş'te Süs Bitkileri Sergisi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde gerçekleştirilecek 19. Süs Bitkileri ve Fidancılık Sergisi, 24 Ekim'de açılacak.
Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Muammer Ardıcak, yaptığı açıklamada Ödemiş Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinliğe bu yıl 100 firmanın katılacağını kaydetti.
Çeşitli il ve ilçelerden ziyaretçi ağırlayacaklarını ifade eden Ardıcak, organizasyonun 24 Ekim'de sona ereceğini söyledi.
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