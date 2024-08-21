Ödemiş\'te tefecilik yapan bir kişi gözaltına alındı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, devam eden bir soruşturma kapsamında bir kişiyi tefecilik iddiasıyla yakaladı.

Şüphelinin ikametindeki aramalarda 2 tapu, 14 senet, tüfek ve 4 tüfek kartuşu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.