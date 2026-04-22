Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ödemiş'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

22.04.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde otomobilin karşıdan gelen iki otomobile çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Balabanlı Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Balabanlı'dan Ödemiş yönüne giden sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 AF 3099 plakalı otomobil, kontrolün kaybolması sonucu karşı yönden gelen Mustafa Ulaş yönetimindeki 35 KBJ 54 ve Y.G. idaresindeki 09 APM 775 plakalı otomobillere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ulaş hayatını kaybetti. Mustafa Ulaş'ın yanındaki A.P. (50), diğer araç sürücüsü Y.G., ile kazaya sebebiyet verdiği ileri sürülen otomobildeki E.K. (27) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya neden olan 35 AF 3099 plakalı otomobilin sürücüsünün olayın ardından aracını terk ederek ayrıldığı öğrenildi. Sürücünün tespit edilip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Ödemiş, Güncel, Polis, İzmir, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 16:22:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.