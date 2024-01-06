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Ödemiş'te yasa dışı silah ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Ödemiş'te yasa dışı silah ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Baskında 4 ruhsatsız tabanca ve 300 tabanca fişeği ele geçirildi.

Ödemiş\'te yasa dışı silah ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı
06.01.2024 - 13:49,  Güncelleme: 13:50
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptıkları öne sürülen 3 kişinin evlerine baskın düzenledi.

Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ve 300 tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis ekipleri, E.O, Ş.A. ve M.Ö'yü gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ödemiş'te yasa dışı silah ticareti yapan 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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