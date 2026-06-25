İzmir'in Ödemiş ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişi, tır ve otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kaymakçı kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen yaya Halil İbrahim Akın'a (75) önce A.Ş. (34) yönetimindeki 42 ATF 792 tır, ardından da B.A. (48) idaresindeki 35 AUY 58 plakalı otomobil çarptı.
Akın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücüler ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te Yaya Öldü - Son Dakika
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