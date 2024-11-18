Ödemiş'te Yeni Dizi Çekimleri Başladı

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İzmir'in Ödemiş ilçesi, dizi çekimlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Toros Dağları'nın eteklerindeki bir Yörük kasabasındaki insanların hikayesini konu alan "Zembilli" isimli televizyon dizisinin çekimleri, ilçedeki Üçeylül Parkı'nda başladı.

Projeyle ilgili bilgi veren dizinin oyunculuk ajansı yetkilisi Cenk Atak, Üs Yapım tarafından çekilecek olan dizinin ATV'de yayınlanacağını belirtti.

Ödemiş'in TRT'de yayınlanan Yeşil Deniz dizisiyle sektör için önemli bir çekim merkezi haline geldiğini dile getiren Atak, ilçede Birgi, Küçükavulcuk ve Bademli mahallelerinde çekilecek diziyle bu tanınırlığın daha da artacağına inandığını ifade etti.