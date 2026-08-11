Ödeş'ten Bayburt Basınına Destek - Son Dakika
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Ödeş'ten Bayburt Basınına Destek

Ödeş\'ten Bayburt Basınına Destek
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Mert Ödeş, Bayburt'ta gazetecilerle bir araya gelip dezenformasyona karşı iş birliği vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Mert Ödeş, Bayburt'ta gazetecilerle bir araya geldi.

Ödeş, Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda düzenlenen programda, göreve başlamasının ardından Bayburt basınıyla bir araya gelmeyi öncelikli görev olarak gördüğünü söyledi.

Daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezinde görev yaptığını anımsatan Ödeş, bilgi kirliliği ve dezenformasyonun günümüzde küresel ölçekte bir milli güvenlik sorununa dönüştüğünü belirtti.

Ödeş, dezenformasyonun yalnızca yanlış haberden ibaret olmadığını dile getirerek, "Asıl mesele hakikati hızlı ve görünür kılmaktır. Bu noktada en büyük gücümüz, sahada hakikatin yanında duran ve meslek ilkelerinden ödün vermeyen gazeteci arkadaşlarımızdır." ifadesini kullandı.

Bayburt basınının kısıtlı imkanlara rağmen sağduyusunu ve meslek ahlakını koruduğunu vurgulayan Ödeş, yerel basının tecrübesi ve saha hakimiyetinin son derece kıymetli olduğunu kaydetti.

Ödeş, İletişim Başkanlığı olarak devlet ve millet arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, Bayburt'un potansiyelini ulusal mecralara taşımak için gazetecilerle açık ve etkin iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.

Programa, Bayburt Vali Yardımcısı Emre Çömen, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, Basın İlan Kurumu Trabzon Bölge Müdürü Ali Nuhoğlu ile Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş da katıldı.

Kaynak: AA

Bayburt, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ödeş'ten Bayburt Basınına Destek - Son Dakika

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