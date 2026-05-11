ODTÜ'de Bahar Şenlikleri Olayları: 2 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ODTÜ'de Bahar Şenlikleri Olayları: 2 Tutuklama

ODTÜ\'de Bahar Şenlikleri Olayları: 2 Tutuklama
11.05.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ODTÜ Bahar Şenlikleri'nde meydana gelen olaylar sonrası 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ORTA Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bahar Şenlikleri'ndeki olaylar nedeniyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Mayıs'ta ODTÜ Bahar Şenlikleri'nin 1'inci gününde, ODTÜ Stadyumu'nda meydana gelen olaylar nedeniyle resen soruşturma başlatıldı. 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama', 'Nitelikli kasten yaralama', 'Tehdit ve hakaret' suçlarından yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler gözaltı sürecinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Celal Almacı ile İlhan Kaya'nın suçlardan tutuklanmasına hükmederken, O.A., M.F.G., M.E.Y. ve A.B.D. hakkında adli kontrol kararı verdi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ODTÜ'de Bahar Şenlikleri Olayları: 2 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi

15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 15:51:53. #7.13#
SON DAKİKA: ODTÜ'de Bahar Şenlikleri Olayları: 2 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.