ODTÜ'lü Prof. Demirköz, Yapay Zeka ve Aktif Sabır Üzerine Konuştu
ODTÜ'lü Prof. Demirköz, Yapay Zeka ve Aktif Sabır Üzerine Konuştu

14.04.2026 17:41
Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz, AA'nın programında yapay zekayı ve aktif sabrı anlattı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İVMER) Müdürü Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "360 Konuşmaları" programına konuk oldu.

AA Akademi koordinasyonunda AAtölye'de gerçekleştirilen programda Demirköz, başarı hikayesini ve kariyerinde ilham verecek dönüm noktalarını anlattı.

Hedeflere giden yolda "aktif sabır" yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini belirten Demirköz, Alfa Manyetik Spektrometresi'nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuş deneyimini paylaştı.

Demirköz, "Biz Türkiye olarak, ODTÜ ekibi olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bu deneyin üyesiyiz ve buradaki arkadaşlarımız yapay zeka modellerini kullanarak oradan gelen veriyi işliyoruz. Hayat böyle bir daire benim için, başladığım yere geri döndüm ama dönerken birçok kazanımlarla ve aktif bir sabrın, inançlı bir sabrın çok ekmeğini yedim." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Yapay Zeka Kurulu'nda, uluslararası örgütlenmelerle yapay zekayı ve getireceği faydaların dünyaya nasıl iyi aktarılabileceğini tartıştıklarını söyleyen Demirköz, yapay zekayı dünyaya sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bilginin erişilebilirliği açısından daha iyi şekilde sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Prof. Dr. Demirköz, insan beyninin bir saç kurutma makinesinin kuvvetinin üçte biri kadar enerjiyle çok büyük miktarda veri işlediği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Zeka ile akıl ayrımı konusunda çok ısrarcıyım. Yapay olarak ancak bir zeka yapabiliriz, yapay bir akıl yapamayacağımızı düşünüyorum çünkü aklın içinde niyet var ve niyet insana özgü bir şeydir. Bir yapay zekayı eğitirken de onu kullanırken de bir niyet kapsamında yaşıyoruz, sorduğumuz sorular da mutlaka bir niyetle sorulur. İşte bu niyeti kenara koyduğumuz zaman, önümüze çıkacak şey ancak robotik bir zekadan ötesi olamaz diye düşünüyorum. Bu yüzden insanlık yapay zekayla bir yola doğru gidecekse, belki dünya barışı için bizim niyetlerimizi de kontrol etmemiz, niyetlerimizi hizaya getirmemiz, belki onları dünyayla uyumlulaştırmamız gerekiyor."

Konuşmanın ardından Demirköz, seyircilerin sorularını yanıtladı.

Son Dakika Güncel ODTÜ'lü Prof. Demirköz, Yapay Zeka ve Aktif Sabır Üzerine Konuştu - Son Dakika

SON DAKİKA: ODTÜ'lü Prof. Demirköz, Yapay Zeka ve Aktif Sabır Üzerine Konuştu - Son Dakika
