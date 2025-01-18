ODTÜ\'lü Prof. Dr. Tülin Gençöz: KVKK Psikologlar İçin Esnetilmelidir

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TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tülin Gençöz, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun ( KVKK ) psikologlar için esnetilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Gençöz, "Kendine zarar vermeyi düşünen bir genç, bana planını çok detaylı bir şekilde söylüyorsa, anne-babayı uyarmalıyım diye düşünüyorum. Ancak 18 yaşından büyük çocuklar için bunu yapamıyoruz" dedi.

ODTÜ Rektör Yardımcısı ve Klinik Psikolog Prof. Dr. Tülin Gençöz, TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Prof. Dr. Gençöz, KVKK'da yer alan özel hayatın gizliliğinin korunması maddesi nedeniyle yaşadığı zorluklara değindi. Kanunun doğru ve faydalı olduğunu dikkat çeken Prof. Dr. Gençöz, "Kendi adıma çok zorluk çektiğim bir alan; psikologların yasal müdahaleye yetkilerinin sınırlı olması. Ne demek istiyorum? Bazı şeyleri seanslar sırasında duyuyoruz; kendine zarar verme gibi. Ama KVKK nedeniyle bunu açıklamak doğru mu? Bunu annesine, babasına söylemek doğru mu? Bu tereddütleri yaşayabiliyoruz. Bunu üniversitede yaşıyoruz, bu Kişisel Verileri Koruma Kanunu'yla ilgili. Çok değerli bir kanun olduğunu bir taraftan düşünüyorum ve çok önemli yerlerde bireyleri koruyor; ama psikologlar için de biraz daha esnetilebileceğini de düşünüyorum açıkçası. Mesela, kendine zarar vermeyi düşünen bir genç, bana planını çok detaylı bir şekilde söylüyorsa, anne-babayı, hele ki başka şehirde yaşıyorsa anne-babayı uyarmalıyım diye de düşünüyorum. Ancak 18 yaşından büyük çocuklar için bunu yapamıyoruz" diye konuştu.

'ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ' MADDESİ

24 Mart 2016 yılında kanunlaşan KVKK'nın 134'üncü maddesi, özel hayatın gizliliği ile ilgili ihlallere ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Buna göre; kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar, gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılıyor. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse 2 yıldan 5 yıla kadar cezalandırılırken, ifşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması halinde de aynı ceza veriliyor.