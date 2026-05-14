Ödül İmha İddiası Gerçek Dışı
Ödül İmha İddiası Gerçek Dışı

14.05.2026 21:50
Ticaret Bakanlığı, Mehmet Emin Çoruş'un ödülünün gümrükte imha edilmediğini açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, uluslararası bir fotoğraf yarışmasında Mehmet Emin Çoruş tarafından kazanılan ödülün 'gümrükte imha edildiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığını, ödülün sahibine teslim edileceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda ve bazı sanal medya hesaplarında, uluslararası bir fotoğraf yarışmasında Tokat'ta yaşayan Mehmet Emin Çoruş tarafından kazanılan ödülün 'gümrükte imha edildiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığımız birimlerince yapılan incelemede; söz konusu gönderinin ilgili hızlı kargo firması tarafından geçici depolama alanında muhafaza edildiği, herhangi bir imha işleminin kesinlikle söz konusu olmadığı anlaşılmıştır. Süreç içerisinde gerekli gümrük işlemlerinin tamamlanmasına müteakip eşya serbest dolaşıma alınmış olup, ilgili dağıtım firmasıyla Ticaret Bakanlığımızca yapılan görüşmeler neticesinde ödülün teslim süreci hızlandırılmıştır. Sanatçımız Sayın Mehmet Emin Çoruş'a ait ödül halen dağıtım sürecinde olup, yarın itibarıyla kendisine teslim edilmesi sağlanacaktır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına belirtmek isteriz ki; 'ödülün imha edildiği' yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Sanatın ve sanatçının emeğinin korunması, uluslararası başarıların desteklenmesi ve ülkemizi temsil eden kıymetli isimlerin yanında olunması bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın hak kaybı yaşamaması ve süreçlerin sağlıklı şekilde tamamlanması adına gerekli hassasiyet titizlikle gösterilmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

