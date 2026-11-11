OECD Çevre Direktörü, Antalya'daki COP31'i iklim hedefleri için önemli buldu

VAKKAS DOĞANTEKİN/SEYİT KURT - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çevre Direktörü Jaime de Bourbon de Parme, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) iklim hedeflerinin somut adımlara dönüşmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

De Bourbon de Parme, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan COP31 kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Temiz enerjiye yönelik ilginin giderek ivme kazandığını vurgulayan de Bourbon de Parme, "Elektrifikasyona yönelik gerçek yatırımlar artıyor. Bu da oldukça umut verici bir gelişme." dedi.

De Bourbon de Parme, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin konvansiyonel enerji arzındaki kırılganlıkları ortaya çıkardığını ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi güçlendirdiğini söyledi.

Güçlü yenilenebilir enerji altyapısına sahip ülkelerin, düşük enerji maliyetlerinden yararlandığını belirten de Bourbon de Parme, bu durumu "enerji güvenliği meselesi" olarak nitelendirdi.

De Bourbon de Parme, enerji güvenliğinin, temiz enerjiye yönelik artan ilginin başlıca sebebi olduğuna işaret ederek, ekonomik kazancın ise ikinci sırada geldiğini ifade etti.

Yenilenebilir enerji altyapısının, geleneksel elektrik üretim tesislerine kıyasla daha kısa sürede ve düşük maliyetle kurulabileceğini kaydeden de Bourbon de Parme, bir doğal gaz santralinin inşasının yıllar alabileceğini, güneş enerjisi tesislerinin ise çok daha kısa sürede kurulabileceğini belirtti.

Yapay zeka veri merkezlerinin olumsuz çevresel etkilerine yönelik tartışmalara da değinen de Bourbon de Parme, bu tesislerdeki artan elektrik ve su tüketiminin çevresel yükü daha da artırdığını vurguladı.

COP31'in önemi

COP31'in bu seneki gündemine ilişkin beklentilerini dile getiren de Bourbon de Parme, konferansın eylem gündeminin, iklim hedeflerinin somut adımlara dönüşmesi konusunda büyük önem taşıdığının altını çizdi.

De Bourbon de Parme, Türkiye'nin misafirperverliğinden övgüyle bahsederek, "Altyapı ve yemekler harika. İnsanlar buraya gelmekten büyük mutluluk duyuyor." dedi.

Elektriğin küresel enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefine ilişkin de Bourbon de Parme, "Bu, hükümetlerin gelecekte ortak hedef belirleyebileceğine dair büyük umut verecek." ifadelerini kullandı.