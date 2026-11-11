OECD Çevre Direktörü, Antalya'daki COP31'i iklim hedefleri için önemli buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

OECD Çevre Direktörü, Antalya'daki COP31'i iklim hedefleri için önemli buldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

OECD Çevre Direktörü Jaime de Bourbon de Parme, Antalya'daki COP31'i iklim hedefleri için önemli buldu. De Bourbon de Parme, temiz enerjiye ilginin enerji güvenliği nedeniyle arttığını ve yenilenebilir altyapıya sahip ülkelerin düşük enerji maliyetlerinden yararlandığını söyledi.

VAKKAS DOĞANTEKİN/SEYİT KURT - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çevre Direktörü Jaime de Bourbon de Parme, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) iklim hedeflerinin somut adımlara dönüşmesi konusunda büyük önem taşıdığını belirtti.

De Bourbon de Parme, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan COP31 kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Temiz enerjiye yönelik ilginin giderek ivme kazandığını vurgulayan de Bourbon de Parme, "Elektrifikasyona yönelik gerçek yatırımlar artıyor. Bu da oldukça umut verici bir gelişme." dedi.

De Bourbon de Parme, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin konvansiyonel enerji arzındaki kırılganlıkları ortaya çıkardığını ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi güçlendirdiğini söyledi.

Güçlü yenilenebilir enerji altyapısına sahip ülkelerin, düşük enerji maliyetlerinden yararlandığını belirten de Bourbon de Parme, bu durumu "enerji güvenliği meselesi" olarak nitelendirdi.

De Bourbon de Parme, enerji güvenliğinin, temiz enerjiye yönelik artan ilginin başlıca sebebi olduğuna işaret ederek, ekonomik kazancın ise ikinci sırada geldiğini ifade etti.

Yenilenebilir enerji altyapısının, geleneksel elektrik üretim tesislerine kıyasla daha kısa sürede ve düşük maliyetle kurulabileceğini kaydeden de Bourbon de Parme, bir doğal gaz santralinin inşasının yıllar alabileceğini, güneş enerjisi tesislerinin ise çok daha kısa sürede kurulabileceğini belirtti.

Yapay zeka veri merkezlerinin olumsuz çevresel etkilerine yönelik tartışmalara da değinen de Bourbon de Parme, bu tesislerdeki artan elektrik ve su tüketiminin çevresel yükü daha da artırdığını vurguladı.

COP31'in önemi

COP31'in bu seneki gündemine ilişkin beklentilerini dile getiren de Bourbon de Parme, konferansın eylem gündeminin, iklim hedeflerinin somut adımlara dönüşmesi konusunda büyük önem taşıdığının altını çizdi.

De Bourbon de Parme, Türkiye'nin misafirperverliğinden övgüyle bahsederek, "Altyapı ve yemekler harika. İnsanlar buraya gelmekten büyük mutluluk duyuyor." dedi.

Elektriğin küresel enerji tüketimindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefine ilişkin de Bourbon de Parme, "Bu, hükümetlerin gelecekte ortak hedef belirleyebileceğine dair büyük umut verecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
TeknolojiAntalyaEkonomiEnerjiGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
13:50
Fenerbahçe’de bomba takas Asensio’ya karşılık Lookman
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31’de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31'de duyurdu: 11 Kasım’ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan ediyoruz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 14:37:39. #7.12#
SON DAKİKA: OECD Çevre Direktörü, Antalya'daki COP31'i iklim hedefleri için önemli buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android