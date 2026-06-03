OECD\'den Ekonomik Büyüme Tahminleri

ÇEKİM LİSTESİ

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2025'te yüzde 3,4 olan küresel ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 2,8'e gerileyeceğini, 2027'de ise yeniden yüzde 3,1'e yükseleceğini öngörüyor.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri:

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) çarşamba günü yayımladığı son Ekonomik Görünüm raporunda, 2025'te yüzde 3,4 olan küresel ekonomik büyümenin 2026'da yüzde 2,8'e gerileyeceğini, 2027'de ise yeniden yüzde 3,1'e yükseleceğini öngörüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.