OECD Raporu: Küresel İşgücü Piyasası 'Dayanıklı ama Kırılgan'

07.04.2026 11:30
OECD'nin Mart 2026 Ara Ekonomik Görünüm Raporu, küresel işgücü piyasasının güçlü görünümü altında yatan kırılganlıkları ve stagflasyon riskini vurguluyor, Türkiye için risk ve fırsatları analiz ediyor.

OECD'nin Mart 2026 Ara Ekonomik Görünüm Raporu, küresel işgücü piyasasını 'dayanıklı ama kırılgan' olarak tanımlıyor. Bu tanım, önümüzdeki dönemin kritik gerilimini özetliyor, çünkü mesele artık sadece istihdam seviyesi değil, çalışma koşullarının sürdürülebilirliği ve güvencesidir.

OECD ülkelerinde işsizlik oranları yüzde 5 civarında seyrediyor, bu COVID-19 sonrası toparlanma ve hizmetler sektöründeki canlanma sayesinde başarılmış görünüyor. Ancak bu güçlü görünüm, ekonomik dalgalanmalara gecikmeli tepki veren işgücü piyasalarının doğası gereği, geçmiş büyümenin yansımasıdır ve geleceğin garantisi değildir.

Küresel ekonomiyi bugün zorlayan temel unsur, jeopolitik kırılmalardır. İran-ABD ve İsrail hattındaki gerilim, enerji fiyatları üzerinden şok yaratma potansiyeline sahiptir. Enerji fiyatlarındaki artış, enflasyonu yükseltir, üretim maliyetlerini artırır, şirket yatırımlarını azaltır ve istihdamı etkiler. Bu durum, büyümenin yavaşlaması, enflasyonun yükselmesi ve reel ücretlerin baskı altında kalmasıyla stagflasyon riskini gündeme getiriyor, ki bu riskin en ağır sonuçları işgücü piyasasında görülür.

Küresel işgücü piyasasının en önemli sorunu, işsizlik değil, çalışan yoksulluğunun artma riskidir. İstihdam var ama alım gücü düşüyor, bu da işgücü memnuniyetsizliğini artırır, kayıt dışılığı yaygınlaştırır ve toplumsal eşitsizlikleri derinleştirir. OECD raporu ayrıca küresel işgücü piyasasının homojen olmadığını gösteriyor: Avrupa düşük büyüme ve yüksek enerji maliyetleri nedeniyle zayıflarken, ABD teknoloji yatırımlarıyla daha dirençli, Çin ise dönüşüm sancıları yaşıyor.

Türkiye açısından bu tablo hem risk hem fırsat barındırıyor. Riskler arasında enerji fiyatlarına bağımlılık, enflasyon baskısı, reel ücret kaybı ve kadın-genç istihdamındaki kırılganlık bulunuyor. Fırsatlar ise üretimin Türkiye'ye kayma potansiyeli, genç nüfus avantajı ve dijital ekonomi büyümesidir. Ancak bu fırsatların gerçekleşmesi için işgücünün dönüşüme hazırlanması kritiktir. OECD raporu, işgücünü koruma ve dönüştürme arasında bir tercih olmadığını, her ikisinin aynı anda yapılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

