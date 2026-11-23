Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- OECD, Türkiye'nin son dönem tarım politikalarını "kapsamlı reform" olarak değerlendirdi

OECD 2026 Tarım Politikalarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Raporu'nda, Türkiye'nin sulama altyapısının modernizasyonundan kırsal kalkınma yatırımlarına, yeni destek modelinden iklim risklerine karşı alınan önlemlere kadar birçok gelişmeye yer verildi

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Türkiye ile Rusya savaşın gölgesinde yeni ticari işbirliklerine odaklandı

İki ülke, enerjiden turizme, müteahhitlikten tarıma kadar çeşitli alanlardaki ilişkileri 27 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Rusya KEK 20. Dönem Toplantısı'nda ele alacak

İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi geçen yıl 49,2 milyar dolar olurken bu tutarın 100 milyar dolara çıkarılması planlanıyor

Söz konusu ilişkilerin önemli ayaklarından birini oluşturan enerji işbirliği kapsamında 2027'de Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nden ilk elektriğin şebekeye verilmesi hedefleniyor

(Mert Davut/Ankara)

3- Kızılhaç: Gazze Şeridi'nde yaşananları tarif edecek kelime bulmakta zorlanıyoruz

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu Sözcüsü Tommaso Della Longa:

"Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardımın girmesi ve bu yardımların sürdürülebilir şekilde ulaştırılması için tekrar tekrar çağrıda bulunuyoruz"

(Muhammet İkbal Arslan/Cenevre) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Yabancıya konut satışında ekimde yılın en yüksek rakamı görüldü

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği Başkanı Bayram Tekçe:

"İstenilen canlılık henüz yok. Bunun için aylık satış rakamının en az 4 binler civarında olması gerekiyor"

Uluslararası gayrimenkul uzmanı Hakan Bucak:

"Körfez'deki savaştan bu yana piyasada bir toparlanma ve hareketlenme çabası var. Yabancı yatırımcıların Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapmaya yönelik ilgisi yeniden başladı"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

5- Türkiye genelinde ani kalp durmalarına karşı 3 bine yakın OED cihazı bulunuyor

Sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar erken müdahale imkanı sağlayan Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarının otel, öğrenci yurdu, iş yeri ve benzin istasyonu gibi alanlarda da bulundurulması kademeli olarak zorunlu hale gelecek

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara)

6- Dijital ortamda zorunlu tutulan gizlilik politikaları ve çerezlerin görünmeyen bedeli mahremiyet yorgunluğu

İngiliz araştırmacı Dr. Karen Renaud:

"Her seferinde 'Hayır. Çerezleri istemiyorum.' demek ya da tüm tercihlerinizi belirtmek enerjinizi alıyor"

"Kuruluşların bu durumda sizi yorduklarını, pes edip 'Evet.' diyeceğinizi bilerek tüm gücü elinde tutarak metinleri uzattıkça uzatması güç dengesizliğini gösteriyor"

(Aynur Şeyma Asan/Ankara)

7- 86 yaşındaki öğretmen kaldığı huzurevinde de öğrenci yetiştiriyor

Edebiyat öğretmeni Türkan Aras, çeyrek asır boyunca icra ettiği mesleğini emeklilikte de bırakamayarak Maltepe Huzurevi çalışanlarının çocuklarına gönüllü ders verip yazdığı şiirleri onlara aktarıyor

Aras:

"Öğretmeyi, öğrenmeyi bırakmış gibi değilim, tamamen hayatın içindeyim. Huzurevinde hep etkinlikler düzenledim, 'Buraya nasıl hizmet edebilirim?' diye var gücümle çalıştım"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Özel öğrencileriyle kurduğu folklor ekibiyle müziğin iyileştirici gücünü sahneye taşıdı

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda görevli halk oyunları eğitmeni Yeliz Arayıcı'nın 19-46 yaş arasındaki özel gereksinimli bireylerle kurduğu "Işıldayan Adımlar" ekibi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun düzenlediği yarışmada birinci oldu

Arayıcı:

"Biz, onlara bir hareket öğretiyoruz ama onlar da bize hayatla ilgili çok güzel şeyler öğretiyor. Her öğrencimin bir ritmi, her ritmin de bir hikayesi var"

(Lale Bildirici Büyükkarakaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Diş hekimleri, hastaneye gidemeyen hastaların tedavisi için evlerine gidiyor

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen hizmet kapsamında, 4 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile 18 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde oluşturulan 22 ekiple, kentin 39 ilçesinde hizmet veriliyor

Evde ağız ve diş sağlığı hizmetinden yararlanan Abdullah Ataman:

"Bu hizmet de çok önemli. Mutlaka birçok insanın işine yaramıştır. Bu hizmet olmasaydı dişlerimi yaptıramazdım"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Galatasaray, Avrupa'da 345. kez sahne alacak

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 344 müsabakada 123 galibiyet, 131 mağlubiyet yaşadı

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 iç saha maçının 9'unda mağlup olmadı

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 43 müsabakada en az 1 gol atıldı

(Can Öcal/İstanbul) (Grafikli)

11- Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı, teknik direktör değişimi ve kulübün yeni vizyonunu anlattı:

"Emre (Belözoğlu) Hoca'nın hayalleri Fenerbahçe'yken ona tabiri caizse blok koymak çok sağlıklı olmayacaktı"

"Kontratlar çok bağlayıcıdır, önemlidir, çok kıymetlidir ama bir yandan da bu bir gönül işi. Emre Belözoğlu dediğimizde zaten Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapmış, oranın ikonik oyuncularından bir tanesinden bahsediyoruz. Hayallerinden biri Fenerbahçe'de hocalık yapmaktı"

"Alfred Schreuder, genç oyuncularla çalışmayı seven, onların gelişimine kafa yoran, aslında hiyerarşik olarak oyunculara bakmayan, 35 yaşındaki oyuncuyla 18 yaşındaki oyuncuyu birebir aynı şekilde ilgilenen, gelişimine odaklanan bir hoca. Beşiktaş'ta görev yaparken de takip ettim. Türkiye Ligi'nde de çok iyi işler yapabileceğini düşünüyorum"

"(Adrian Benedyczak ile ilgili) Şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok ama çok soran var"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler'den Etnospor Kültür Festivali'nin rolüne övgü:

"Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda gelişiyor. Siyasi, askeri, ekonomik ve turizm alanındaki ilişkiler gelişti. Kültürel ilişkiler de pek çok alanda gelişiyor. Etnospor'un burada düzenlenmesi, kültürel alanda yapılan en büyük etkinlik haline gelmiş oldu"

"Suudi halkı Türkiye'deki doğal güzellikleri seviyor, ayrıca Türk halkının örf ve adetlerini ve ezan sesini dinlemeyi seviyor"

(Emre Aşıkçı/Riyad) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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