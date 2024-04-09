Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, siyasi parti temsilcileri ve başkan adaylarıyla iftar programında buluştu - Son Dakika
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Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, siyasi parti temsilcileri ve başkan adaylarıyla iftar programında buluştu

Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu, siyasi parti temsilcileri ve başkan adaylarıyla iftar programında buluştu

AK Parti'den üçüncü kez seçilen Of Belediye Başkanı Salim Salim Sarıalioğlu, mazbatasını alarak göreve başladıktan sonra siyasi parti temsilcileri ve seçime katılan başkan adaylarıyla bir iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Sarıalioğlu, seçimin olgun ve centilmence geçtiğini belirterek tüm adaylara teşekkür etti ve birlik ve beraberlik mesajları verdi. Programa AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi temsilcileri ile belediye başkan adayları ve meclis üyeleri katıldı.

09.04.2024 11:27
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AK Parti'den üçüncü kez seçilen, mazbatasını alarak göreve başlayan Belediye Başkanı Salim Salim Sarıalioğlu, siyasi parti temsilcileri ve seçime katılan başkan adaylarıyla iftar programında bir araya geldi.

Of Sahil Hasbahçe Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Sarıalioğlu, çok olgun ve centilmence geçen bir seçimi geride bıraktıklarını söyledi.

Seçim süresince tüm adaylara gösterdikleri olgunluk ve iftar davetlerine katılım için teşekkür eden Sarıalioğlu, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Sizleri seviyorum, sizlerin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Tevazu, samimiyet ve gayretle Türkiye'nin geleceği, milletimizin umudu olmaya, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz, Of Yüzyılı'nı hep birlikte inşa ve ihya edeceğiz." dedi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Ayaz, CHP İlçe Başkanı Fahri Kaptanoğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Aldülhamit Karaahmet, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Hakan Karaaslan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ahmet Muratoğlu, partilerin teşkilat üyeleri, belediye başkan adayları ile belediye meclisi üyeleri katıldı.

Kaynak: AA

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