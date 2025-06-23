Of Devlet Hastanesi'nde Yeni Doktorlar Göreve Başladı - Son Dakika
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Of Devlet Hastanesi'nde Yeni Doktorlar Göreve Başladı

Of Devlet Hastanesi\'nde Yeni Doktorlar Göreve Başladı
23.06.2025 11:29
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Of Devlet Hastanesi, 3 uzman ve 4 pratisyen hekimle hasta kabulüne başladı. Başhekim Uysal, hizmet kalitesini artıracaklarını belirtti.

Of Devlet Hastanesi'ne atanan 3 uzman ile 4 pratisyen hekim hasta kabulüne başladı.

Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Şaban Uysal, göreve yeni başlayan doktorları polikliniklerinde ziyaret etti.

Of Devlet Hastanesi olarak hızlı, nitelikli ve üst düzey sağlık hizmetini sunma gayretinde olduklarını belirten Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok kısa sürede yeni hastane binamızda tüm yönetim ekibimiz ve mesai arkadaşlarımızla ilkler ve yenilikler gerçekleştirerek, fonksiyonel olarak çok şükür bölge hastanesi konumuna ulaşmış olduk. Bu başarıyı daha ileriye taşımak için tıbbı cihaz, teknik donanım yanında sağlık personeli ve hekim eksikliklerimizi de tamamlamaya çalışmaktayız."

Uysal, yeni göreve başlayan hekimlerle kadrolarının daha da güçlendiğini vurgulayarak, "İnşallah en kısa zamanda eksik olan branş uzmanlarımızı tamamlayarak ilklerin ve yeniliklerin konuşulduğu ve uygulandığı marka ilçemiz Of'a yakışır marka hastaneyi tüm mesai arkadaşlarımız ile oluşturacağız." dedi.

Kaynak: AA

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