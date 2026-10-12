Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu öğrencilerle bayrak töreninde buluştu - Son Dakika
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Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu öğrencilerle bayrak töreninde buluştu

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Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu öğrencilerle bayrak töreninde buluştu
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Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen bayrak törenine katılarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okul Müdürü Bayram Bilgin, idareciler ve öğretmenler tarafından karşılanan Kabahasanoğlu, öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu.

Kabahasanoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, zamanın iyi değerlendirilmesi ve çalışmaya önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Devletin öğrencilerin geleceğe hazırlanması için gerekli imkanları sağladığını ifade eden Kabahasanoğlu, gençlerden teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler olmalarını istedi.

Kabahasanoğlu, öğrencilerin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmalarının ve geçmişle gelecek arasında bağ kurmalarının önemine işaret ederek, "İnanır ve çalışırsanız başarılı olacaksınız. Sizleri seviyor, sizlere güveniyoruz. Rabbimden kazasız, belasız, başarılı bir yıl geçirmenizi diliyorum." dedi.

Teneffüste öğretmenlerle de bir araya gelen Kabahasanoğlu, okul yönetimi ve öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Okul Müdürü Bayram Bilgin de ziyaretinden ve eğitim çalışmalarına gösterdiği ilgiden dolayı Kabahasanoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA
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