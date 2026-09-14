Of\'ta 2026-2027 eğitim yılı \'Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik\' temasıyla açıldı

Trabzon'un Of ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Cumapazarı ilk ve ortaokulunda program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, öğretmen ve öğrencilere hitap etti.

Kabahasanoğlu, yeni eğitim öğretim yılının "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" temasıyla başladığını belirterek, birlik, beraberlik ve kardeşliğin önemine dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Kabahasanoğlu, öğrencilerle tema kapsamında ders işledi.

Of Kaymakamı Eşref Akça da okulu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi ve yeni eğitim öğretim yılında başarı diledi.

Program, okul önünde günün anısına fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.