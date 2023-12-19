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Of'ta "Antarktika'da Bilim Yolculuğu" konulu söyleşi düzenlendi - Son Dakika
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Of'ta "Antarktika'da Bilim Yolculuğu" konulu söyleşi düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde, "Antarktika'da Bilim Yolculuğu" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Of\'ta "Antarktika\'da Bilim Yolculuğu" konulu söyleşi düzenlendi
19.12.2023 - 16:32,
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Trabzon'un Of ilçesinde, "Antarktika'da Bilim Yolculuğu" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir, Of Fen Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere deneyimlerini anlatan Kandemir, "Sevgili gençler, asla heyecanınızı ve çalışma arzunuzu yitirmeyin. Sizler gibi öğrencilerimiz, TÜBİTAK 2204 projeleriyle Antarktika'da bilimsel çalışmalara katıldı. Bilimsel projeler geliştirin, yarın siz Antarktika'ya gidin." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Kandemir'e günün anısına hediye verdi, Of Fen Lisesi Müdürü Vehap Kurt ise davetlerine katıldığı için teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

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