Of’ta Gençler İçin Toplantı Yapıldı

Trabzon'un Of ilçesinde akran nezaketi ve bağımlılıkla mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, kurum olarak her zaman gençlerin yanlarında olduklarını, mutluluk ve başarıları için farklı projeler yaptıklarını söyledi.

Müdürlüğe bağlı tesislerin tüm vatandaşların olduğu gibi gençlerin de hizmetinde olduğunu belirten Demirel, " Birçok alanda kendilerini ifade edebilecekleri, hoşlanacakları etkinlikler yapabilecekler. Okullarımızla yapılacak projelere her türlü katkıyı vermeye hazırız." dedi.

Of Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Vahdettin Özdağcı ise okullarda yaşanması muhtemel sorunlar için öğrencilere yönelik önleyici, çözüm getirici ve yönlendirici çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Toplantıya, Yeşilay Of İlçe Temsilcisi İzzet Keleş, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler katıldı.