Trabzon'un Of ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören organize edildi.
Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.
Okul Müdürü Ali Cerrah'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler şiir okudu ve gösteri yaptı.
İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Törene, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve davetliler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Of'ta İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 9.138,05 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,55 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,69 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,27 ile madencilik oldu. Analistler, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirtti.
Kırşehir'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde program düzenlendi. Programda İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen, milli mücadele günlerinde milli bir marşa ihtiyaç duyulduğunu ve Akif'in marşı yazdığını belirtti. Programda Akif ve İstikbal oratoryosu sahnelendi ve Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu. Programa Kırşehir Valisi, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı tarafından düzenlenen sempozyuma birçok uzman ve öğrenci katıldı. Sempozyumun ilk oturumu çeşitli konuların sunumlarıyla devam etti.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi. Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda gerçekleştirilen programda, İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okundu. Programa, ilçe protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
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