Of'ta kadına ve çocuğa şiddetle mücadele toplantısında son 3 ayın verileri ele alındı - Son Dakika
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Of'ta kadına ve çocuğa şiddetle mücadele toplantısında son 3 ayın verileri ele alındı

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Of\'ta kadına ve çocuğa şiddetle mücadele toplantısında son 3 ayın verileri ele alındı
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Of'ta kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele toplantısı, Kaymakam Eşref Akça başkanlığında düzenlendi. Toplantıda son üç ayın verileri değerlendirildi; Akça, çalışmaların sürdüğünü ve gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Trabzon'un Of ilçesinde, Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Eşref Akça başkanlığında, Of Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Servet Çelenk, İlçe Emniyet Müdürü Ersin Tütüncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve kurul üyeleri katıldı.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirten Akça, tüm ilgili birimlerce gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Son üç ayın genel verilerinin değerlendirildiği toplantıda, yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirler görüşüldü.

Kaynak: AA
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