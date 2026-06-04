Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay organizesinde okul bahçesinde düzenlenen kampanyaya, öğretmen ve veliler katıldı.
Kaymakam Eşref Akça ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk de kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.
Son Dakika › Güncel › Of'ta anlamlı kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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