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Of'ta "Kutsal Şehir Kudüs" konferansı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Of'ta "Kutsal Şehir Kudüs" konferansı gerçekleştirildi

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen 'Kutsal Şehir Kudüs' konferansına Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Turan konuşmacı olarak katıldı. Turan, Kudüs'ün önemini ve tarihini anlatarak, Kudüs'ün özgürlüğe kavuşacağına inandığını belirtti.

Of\'ta "Kutsal Şehir Kudüs" konferansı gerçekleştirildi
09.01.2024 - 11:20,
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Trabzon'un Of ilçesinde, "Kutsal Şehir Kudüs" konferansı organize edildi.

Of Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Turan, konuşmacı olarak katıldı.

Turan, katılımcılara, Kudüs'ün Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için önemini ve tarihini anlattı.

Kudüs'ü asla unutmamak gerektiğinin altını çizen Turan, "Eninde sonunda Kudüs'ün özgürlüğe kavuşacağına inanıyorum. En kısa zamanda hep birlikte Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak istiyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve Okul Müdürü Mustafa Çapoğlu, Turan'a katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Trabzon, Kudüs, Kültür, Güncel, Son Dakika

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