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Of'ta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kitap Fuarı düzenlendi

Of\'ta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kitap Fuarı düzenlendi

Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen Kitap Fuarı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediyenin desteğiyle gerçekleştirildi. Fuarın açılışını Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik yaptı. Kaymakam Demirer, kitapların önemine vurgu yaparak, öğrencilerin fuarı en iyi şekilde değerlendireceğini belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise öğrencilerin okuma, anlama ve ifade becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalara dikkat çekti ve fuara destek verenlere teşekkür etti. Fuar, 3 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

02.05.2024 14:59
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Of Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediyenin desteğiyle Kitap Fuarı düzenledi.

Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki fuarın açılışını, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik yaptı.

Kaymakam Demirer, açılışta yaptığı konuşmada, kitapların en iyi dost ve arkadaşlar olduğunu vurgulayarak, "Kitapsız bir hayatımız olmamalıdır. O anlamda bu fuarı çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin en iyi şekilde istifade edeceğini düşünüyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ise Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ortaya konan "Dilimizin Zenginlikleri" projesiyle öğrencilerin okuma, anlama ve ifade becerilerinin geliştirilmesinde önemli çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"O nedenle bu kitap fuarını çok önemsiyoruz. Bu konuda bizlere destek veren, fuarın açılışının onayını veren Sayın Kaymakamımıza ve her zaman desteklerini gördüğümüz Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin kitap fuarından en güzel şekilde istifade edeceğine inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Fuar 3 gün açık kalacak.

Kaynak: AA

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