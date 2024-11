Of\'ta Organ Bağışı Haftası Programı

Güncel

Trabzon'un Of ilçesinde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Of Devlet Hastanesi konferans salonundaki programda konuşan Başhekim Opr. Dr. Şaban Uysal, organ bağışının önemine işaret etti.

Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, kendilerinin de organlarını bağışladıklarını belirterek, sağlıklı her bireyin organlarını bağışlamasını tavsiye etti.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Yavuz Çakıroğlu ise Türkiye'de organ bağışlarının çoğunu canlı bağışların oluşturduğunu ifade ederek, "Dünyada tam tersine, organ bağışları daha çok ölülerden sağlanıyor. Yarın her birimiz organ nakline ihtiyaç duyabiliriz. Onun için organ naklinde bulunalım. Tüm sağlıklı vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya ve organlarını bağışlamaya davet ediyorum." dedi.

Konuşmaların sonunda organ bağışında bulunanlara organ nakil kartları takdim edildi.

Organlarını bağışlayan 83 yaşındaki Melahat Kadıoğlu, belgesini Kaymakam Yaşar'dan aldı. Kadıoğlu'nun elini öperek tebrik eden Kaymakam Yaşar, bu davranışının herkese örnek olmasını istedi.

Programa Of İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar, Of Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Elvan Yirigöz Çağlar, Of Belediye Meclisi üyeleri, hastane personeli ve vatandaşlar katıldı.