Of\'ta Yeni Eğitim Yılı Toplantısı

Trabzon'un Of ilçesinde yeni eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla planlama ve istişare toplantısı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, okul ve kurum müdürleri yapılacak çalışmalara yönelik görüşlerini dile getirdi.

Bu yıl ki ilk ders konusunun "Yeşil Vatan" olacağını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, "Ülkemizin ciğerleri ormanlarımız yandı, çok üzgünüz. Bu nedenle ilk dersimizin konusu "Yeşil Vatan" olacaktır. Aile yılı olması nedeniyle bu konuya da ayrıca ehemmiyet göstereceğiz." diye konuştu.

Kabahasanoğlu, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.