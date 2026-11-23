İsrail hapishanesinde tutulan Filistinli esirlerin gıda eksikliği, tıbbi ihmal ve hastalıklar nedeniyle ciddi şekilde kilo kaybı yaşadığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Eski Tutuklular İşleri Komisyonundan yapılan açıklamada, Ofer Hapishanesi'nde tutulan Filistinli esirlerin sağlık ve yaşam koşullarının kötüleştiği kaydedildi.

Açıklamada, Komisyon avukatının yaptığı ziyaretin ardından hazırlanan raporda, işgal altındaki Batı Şeria'da Eriha kenti yakınındaki Akabe Ceber Mülteci Kampı'ndan 5 Haziran 2024'te gözaltına alınan ve hala hapishanede tutulan Filistinli Emin Kattaş'ın bu sürede yaklaşık 50 kilo kaybettiği aktarıldı.

Komisyon açıklamasında, bağırsak ve tiroit rahatsızlıkları yaşayan Kattaş'ın ayrıca 16 ay boyunca uyuz hastalığıyla mücadele ettiği belirtildi.

Filistinli çocuk, bir senede 26 kilo kaybetti

Ayrıca 15 yaşındaki Muhammed Ebu Hamud'un işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeybatısındaki El-Cib köyünden 9 Kasım 2025'te gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, Ebu Hamud'un hala hapishanede tutulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Filistinli çocuğun bir sene içinde 26 kilo kaybettiğine işaret edilerek, Ebu Hamud'un, temizlik malzemelerinin kısıtlı olması ve nemli ortam nedeniyle cilt ve mantar hastalıklarının yayıldığı bir bölümde tutulduğu kaydedildi.

Kilo kaybı ve uyuz hastalığına rağmen tedavi edilmiyor

Ramallah'tan Ali Şuveyki'nin ise tutulduğu süre boyunca 25 kilo kaybettiği belirtilen açıklamada, Şuveyki'nin ciddi kilo kaybının yanı sıra uyuz hastalığına yakalanmasına rağmen gerekli tedaviyi görmediği vurgulandı.

Komisyon açıklamasında, hapishanede yetersiz beslenme ve tıbbi ihmalin yanı sıra cilt hastalıklarının yaygınlaştığı, Filistinli esirlerin temel hijyen malzemelerinden mahrum bırakıldığı ve kış mevsiminin gelmesiyle soğuk havada zor şartlarda tutuldukları kaydedildi.

Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarına göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 90'ı kadın yaklaşık 9 bin 350 Filistinli esir bulunuyor.

Esirlerin işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmale maruz kaldığı, bu uygulamalar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor.