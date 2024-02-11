Off road tutkunları karlı arazide karın tadını çıkardı - Son Dakika
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Off road tutkunları karlı arazide karın tadını çıkardı

Off road tutkunları karlı arazide karın tadını çıkardı

Erzincan kent merkezinde kar yağışının az olması nedeniyle off road tutkunları, yüksek kesimlerde bulunan karlı arazide kar keyfi yaşadı. Serhat Sarıçiçek ve arkadaşları, özel dizayn off road aracıyla el değmemiş karla kaplı yolları kat ederek eğlenceli anlar geçirdi. Erzincan'ın doğa sporlarına uygun bir yer olduğunu belirten Sarıçiçek, Erzincan'ın doğal güzelliklerini daha çok duyurmak ve yaygınlaştırmak için herkesi bu özel memlekete davet etti.

11.02.2024 20:25  Güncelleme: 20:37
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Off road tutkunları karlı arazide karın tadını çıkardı

ERZİNCAN - Erzincan kent merkezinde adeta yazdan kalma günler yaşanırken off road tutkunları 2600 rakımda bulunan karlı arazide kar keyfi yaşadılar.

Bu sene Erzincan şehir merkezinde beklendiği kadar kar yağmayınca off road tutkunları yüksek kesimleri kendilerine pist edindi. Devasa görünümlü özel dizayn off road aracıyla karlı araziye çıkan Serhat Sarıçiçek ve arkadaşları, karın tadını çıkardı. Off road aracıyla el değmemiş karla kaplı yolları kat eden Sarıçiçek, kara kendini bırakıp kulaç atması da ilginç görüntü oluşturdu.

Erzincan'ın doğa sporlarında bulunmaz bir yer olduğunu ifade eden Serhat Sarıçiçek, "Erzincan merkezine yakın Çamlık mevkiindeyiz. Off road aracımızla burada hiç dokunulmamış bir mekanda off road yapıp karın tadını çıkarıyoruz. Çok güzel, çok eğlenceli anlar geçiriyoruz. Erzincan doğa sporlarına çok yatkın bir memleket. Başka illerde saatlerce yol kat etmeniz gerekiyor böyle bir parkura ulaşabilmek için. Erzincan'da 10- 15 dakika içerisinde merkezden buralara geline biliniyor. Oksijenin bol olduğu 2600 rakımla, tertemiz havanın solunabileceği böyle güzel yerler mümkün. Bizler Erzincan'ın tanıtımını severek yapmaya çalışan birerleriz. Erzincan'ımız gerçekten çok özel bir memleket. Çok hoş doğal güzellikleri barındıran bir memleket. Bunun daha çok duyulup, yaygınlaşmasını istiyoruz. Herkesi Erzincan'a davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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