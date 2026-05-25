Öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
25.05.2026 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta 10 yaşındaki öğrenci, öğretmenin yaptığı Heimlich manevrası ile kurtuldu.

Zonguldak'ta soluk borusuna yemek parçası kaçan 10 yaşındaki öğrenci, öğretmenin uyguladığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

İbrahim Fikri Anıl Ortaokulunda 6 yıldır görev yapan Türkçe öğretmeni Erdal Karakaya, 5 Mayıs'ta ders işleyeceği sınıfa gireceği sırada, dışarı çıkan 5. sınıf öğrencisinin nefes alamadığını gördü.

Öğrencinin boğazını göstermesi üzerine Karakaya, Heimlich manevrası uygulayarak çocuğun yediği gözleme parçasının soluk borusundan çıkmasını sağladı.

Karakaya'nın müdahalesi, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Bahçede oyalanmayıp direkt derse gitmem çocuğumuz için şans oldu"

26 yıllık öğretmen Erdal Karakaya, AA muhabirine, olayın yaşandığı gün okulun bahçesinde nöbetçi olduğunu söyledi.

Nöbeti bitip sınıfın önüne geldiğinde çocuğun can havliyle kendini dışarı attığını anlatan Karakaya, "Çocuk boğazını göstererek nefes alamadığını işaret etti. Zıplıyordu önümde. Müdahale etmemiz gerektiğini hissettim. Heimlich manevrası yapmak istedik. Çocuk zaten bilinçliydi. Hemen önüme geldi. Anlık olay. Heimlich manevrası yaptık. Çok şükür çocuğumuzun boğazındaki yiyecek çıktı." dedi.

Karakaya, öğrencinin kurtulmasına çok sevindiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencim kurtulduktan sonra bana, 'İlk manevrayı yaptığınızda madde çıkmayınca öleceğimi sandım öğretmenim.' dedi. Bu beni çok etkiledi. İkincisinde 'Tamam, çıktı.' deyince çocuk da rahatladı ben de rahatladım. Bahçede oyalanmayıp direkt derse gitmem çocuğumuz için de şans oldu. Biraz oyalanmış olsaydım daha kötü sonuçlar olabilirdi diye düşünüyorum."

Karakaya, Milli Eğitim Bakanlığınca verilen ilk yardım eğitimlerine katıldığını, bu müdahaleleri öğrenciler de dahil herkesin bilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Heimlich manevrası hayat kurtarıcı"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Şükran Koca da soluk borusuna bir şey kaçan kişilerde Heimlich manevrasının hayat kurtarıcı olduğunu söyledi.

Bu manevranın bilen herkes tarafından uygulanabileceğini belirten Koca, soluk borusuna bir şey kaçan kişilerin konuşamayacağını, nefes alamayacağını ve renginde morarma olabileceğini anlattı. Koca, morarma ve konuşamama durumunda kişide tam tıkanma söz konusuysa bu manevranın uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Koca, Heimlich manevrasının seri olarak 5 kez yapıldığını, cisim çıkarıldığında da herhangi bir sıkıntı oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek için kişinin sağlık merkezlerine yönlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Güvenlik, Kurtarma, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:37:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.