Öğrenci, Sınav İçin Ambulansta Taşındı

Afyonkarahisar'da solunum sıkıntısı nedeniyle hastanede tedavi gören öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) gireceği sınav yerine Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ambulansla götürüldü.
Oksijen desteğine ihtiyaç duyan öğrenci, ambulansla Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü'ndeki sınav merkezine taşındı.
Dün de sağlık ekipleri eşliğinde Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) yapıldığı sınav salonuna kadar götürülen öğrenci, sınavını tamamladıktan sonra tekrar hastaneye getirildi.
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